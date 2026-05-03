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03 de maio de 2026 às 16:05

Tensão permanece na fronteira entre Israel e Líbano apesar do cessar-fogo

Hezbollah disparou projéteis contra o norte de Israel. Apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril, os ataques continuam entre ambos os lados.

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