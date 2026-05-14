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14 de maio de 2026 às 12:43

Tempestades no norte da Índia fazem pelo menos 96 mortos

Tempestades de poeira, chuvas intensas e relâmpagos fizeram pelo menos 96 mortos e dezenas de feridos no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, revelaram as autoridades, esta quinta-feira.

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