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03 de julho de 2026 às 10:32

Roberto Martínez: "Diogo Jota é a nossa luz no Mundial"

Roberto Martínez voltou a remeter-se à numerologia para dar mais significado à vitória de Portugal sobre a Croácia (2-1). Em declarações na conferência de imprensa, o selecionador nacional sublinhou o resultado alcançado (21), e logo frente ao último adversário que o antigo internacional português marcou com a camisola da Seleção.

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