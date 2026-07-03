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03 de julho de 2026 às 09:31

Filme da Semana | Tuner e a audição como arma

Do realizador de ‘Navalny’, vencedor de um Óscar, ‘Tuner - Ouvido Absoluto, Mão Leve’ apresenta uma estrela de ‘White Lotus’ como um talentoso ladrão e Dustin Hoffman num papel aclamado. O thriller criminal chega esta quinta-feira aos cinemas.

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