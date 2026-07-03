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03 de julho de 2026 às 09:55

Ronaldo liderou festejos na varanda do hotel da Seleção em Toronto diante de uma multidão

Portugal carimbou esta madrugada o passaporte para os oitavos de final do Mundial'2026 com uma vitória frente à Croácia por 2-1 e, na chegada ao hotel onde estava instalada em Toronto, no Canadá, a Seleção Nacional tinha uma verdadeira multidão à sua espera. Com Cristiano Ronaldo na dianteira, a equipa das quinas dirigiu-se a uma das varandas para saudar a multidão e... foi a loucura (Vídeo FPF).

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