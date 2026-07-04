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04 de julho de 2026 às 13:08

Teerão prepara-se para acolher 15 milhões de pessoas no cortejo fúnebre de Ali Khamenei

Evento coincide com o Dia da Independência dos Estados Unidos.

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As cerimónias fúnebres de Ali Khamenei arrancaram no complexo de Mossala, em Teerão, sob fortes medidas de segurança. Alfredo Leite, enviado especial do NOW a partir de Teerão, explicou que as autoridades esperam cerca de 15 milhões de pessoas no cortejo fúnebre. O evento coincide com o Dia da Independência dos Estados Unidos, sendo interpretado politicamente como uma resposta firme de Teerão aos norte-americanos. O regime iraniano pretende usar a cerimónia para congregar a população.

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