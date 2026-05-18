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18 de maio de 2026 às 10:30

Sismo de magnitude 5.2 atinge o sul da China

Um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, a província de Guangxi, no sul da China, fazendo pelo menos dois mortos. Mais de sete mil pessoas tiveram de ser retiradas da cidade de Liuzhou.

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