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18 de maio de 2026 às 16:00

Shaquille O’Neal recebe diploma de mestrado na universidade onde se tornou lenda do basquetebol

O antigo jogador da NBA Shaquille O'Neal recebeu, este sábado, o diploma de mestrado em Artes Liberais pela Universidade Estadual da Louisiana. Durante a cerimónia de graduação, Shaq aproveitou o momento para brincar com o amigo e antigo rival na NBA Charles Barkley, ao ser apresentado no palco como “Shaquille ‘Eu odeio o Charles Barkley’ O’Neal”.

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