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17 de maio de 2026 às 21:30

“Sentimos uma sensação de união”: representante de Israel agradece apoio após Eurovisão

O representante de Israel no Festival da Eurovisão da Canção, Noam Bettan, regressou, este domingo, ao país após alcançar o segundo lugar no concurso realizado em Viena. À chegada, o cantor agradeceu o apoio recebido nos últimos meses, numa edição marcada por protestos contra a participação de Israel.

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