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03 de julho de 2026 às 11:13

“La Perroneta”: estes cães vestem-se a rigor para apoiar a seleção Argentina no Mundial

O passeador de cães Nahuel Maneghini não fez por menos para apoiar a Argentina neste Mundial: vestiu os 13 cães que tem ao seu cuidado com camisolas da seleção.

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