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05 de julho de 2026 às 09:12

Ronaldo envia mensagem (e convite) a menino de 11 anos resgatado dos escombros na Venezuela

Andrés Mieles perdeu a família e ficou sem uma perna.

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Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem ao pequeno Andrés Mieles, de 11 anos, que perdeu a família e ficou sem uma perna na sequência dos sismos na Venezuiela. Quando foi resgatado, o menino disse que queria o cromo do craque português para a caderneta do Mundial e a história tornou-se viral. O episódio chegou aos ouvidos de Ronaldo e o capitão da Seleção Nacional gravou um vídeo convidando Andrés a assistir a um dos seus jogos, prometendo ainda enviar-lhe uma camisola assinada.  

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