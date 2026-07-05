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05 de julho de 2026 às 09:40

"Foi realmente um pesadelo": psicóloga detida com 50 munições em Bali chega ao aeroporto de Lisboa

Carolina de Freitas Nunes, a psicóloga portuguesa que foi detida com 50 munições em Bali, chegou esta manhã ao aeroporto de Lisboa e reencontrou-se com a família. "Foram 15 dias inteiros sem saber do que havia de acontecer na minha vida", disse Carolina à CMTV no aeroporto. A psicóloga admitiu que a situação foi muito complicada, descrevendo-a mesmo como um "pesadelo".

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