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03 de julho de 2026 às 19:00

Robôs humanóides participam no RoboCup 2026

A RoboCup 2026 arrancou esta semana na Coreia do Sul, reunindo centenas de equipas de 45 países para testar os mais recentes avanços em inteligência artificial, naquela que é considerada a maior competição de robótica do mundo. Entre as provas em destaque está o futebol, disputado por robôs humanoides totalmente autónomos.

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