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03 de julho de 2026 às 12:41

Buddy ladrou ao ouvir a dona e acabou resgatado dos escombros oito dias após os sismos na Venezuela

Gabriela Alves já tinha gritado muito pelo seu cão, desaparecido desde que os sismos destruíram a casa em que viviam em Caraballeda. Mas do outro lado apenas silêncio. Esta quinta-feira, perante nova insistência da dona, ‘Buddy’ reagiu e acabou resgatado, após sobreviver oito dias debaixo dos escombros.

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