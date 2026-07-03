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03 de julho de 2026 às 18:00

Este bunker “inafundável” foi construído para resistir a tsunamis e condições climáticas extremas

Uma empresa francesa desenvolveu uma cápsula flutuante concebida para proteger pessoas durante tsunamis, cheias repentinas e inundações. O bunker, apresentado, esta semana numa feira em Paris, pode acolher até oito pessoas e foi pensado como refúgio temporário até à chegada das equipas de resgate.

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