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03 de julho de 2026 às 19:36

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal. Veja o mapa

O fogo que teve origem em Vouzela, Viseu, já se alastrou para os concelhos vizinhos de Oliveira de Frades e Águeda e é o que mobiliza mais meios. Portugal já ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e pediu aviões Canadair a Espanha e a Marrocos, para combater os incêndios.

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