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03 de julho de 2026 às 12:47

Mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita de ataque com bomba no Mónaco

Morgan Raymond, procurador-adjunto do Mónaco, anunciou numa conferência de imprensa que tudo "parece indicar que a pessoa que colocou o dispositivo explosivo no prédio não agiu sozinha".

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