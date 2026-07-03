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03 de julho de 2026 às 11:27

Madrid em festa com vitória da Espanha sobre a Áustria no Mundial

Centenas de adeptos celebraram, esta quinta-feira, em Madrid, Espanha, a vitória da sua seleção por 3-0 frente à Áustria, que garantiu o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2026.

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