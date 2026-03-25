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25 de março de 2026 às 18:16

Roberta Metsola condena ataques "brutais e inaceitáveis" do Irão no Golfo Pérsico

Nas últimas horas, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou ter disparado mísseis em direção a diferentes regiões do Golfo.

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