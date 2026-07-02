Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de julho de 2026 às 11:20

Menino de 11 anos atropela grupo de monges na Tailândia. Há oito mortos

Um grupo de 35 monges da província de Mukdahan estava em peregrinação. Cinco morreram no local e três no hospital.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30