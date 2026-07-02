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02 de julho de 2026 às 11:15

Pedro Neves de Sousa explica que previsão de tempestade para jogo frente à Croácia pode implicar interrupções na partida

Jogo Portugal-Croácia está agendado 19h00 horas locais (00h00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

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