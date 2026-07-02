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02 de julho de 2026 às 13:20

Imagens de bodycam mostram polícias a deter casal que escalou o Empire State Bulding

Um casal de nacionalidade russa, conhecido por escalar alguns dos edifícios mais altos do mundo, foi detido, esta quarta-feira, após escalar até à antena do Empire State Building, em Nova Iorque, EUA. Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov estenderam uma faixa sobre o “poder do amor” antes de protagonizarem um pedido de casamento.

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