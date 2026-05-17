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17 de maio de 2026 às 14:12

Repórter SÁBADO: Tráfico e consumo de droga destrói centro histórico do Porto

O centro histórico do Porto está a ser engolido pelo consumo e tráfico de droga a céu aberto. Os moradores falam em medo, violência e sensação de abandono. A equipa de investigação do Repórter SÁBADO infiltrou-se em algumas das ruas mais perigosas, frequentadas por traficantes e consumidores. Uma investigação para ver esta noite, às 21h40, no NOW.

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