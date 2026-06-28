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28 de junho de 2026 às 19:07

Avião de paraquedismo despenha-se em França e mata 11 pessoas

Um avião de paraquedismo despenhou-se, este domingo, no nordeste de França, após uma avaria durante a descolagem, provocando a morte de todas as 11 pessoas a bordo. A aeronave caiu quase na vertical perto da cidade de Nancy.

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