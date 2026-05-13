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13 de maio de 2026 às 17:31

Repórter Sábado na íntegra: Mafalda Livermore acusada de usar vítimas de violência doméstica para se envolver com artista

O Repórter Sábado tem novas revelações sobre a ex-militante do Chega. Há clientes que acusam Mafalda Livermore de usar vítimas de violência doméstica enquanto falsa advogada, para se envolver com um artista conhecido que preparava um concerto solidário. A própria confirma a existência de fotos íntimas enviadas para a mulher do artista, mas nega ter sido ela a responsável. Mafalda Livermore é ainda acusada de não passar faturas e de pedir às suas clientes para transferirem para a sua conta pessoal.

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