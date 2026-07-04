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04 de julho de 2026 às 11:53

Repórter SÁBADO: Câmara de Setúbal recusa rever tarifário ilegal e munícipes ficam sem resposta

É uma investigação da jornalista Ana Leal para ver às 21h40, no canal NOW.

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O aumento na fatura da água imposto pela autarquia continua a prejudicar milhares de famílias e empresários. O agravamento das taxas de resíduos está a colocar em risco muitos negócios e diminuiu a qualidade de vida de uma população que se sente cada vez mais injustiçada com a medida aprovada pela presidente Maria das Dores Meira. O Repórter SÁBADO revelou há uma semana a tomada de posição oficial da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos que identificou vários incumprimentos legais no tarifário aprovado em janeiro deste ano. 

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