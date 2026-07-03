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03 de julho de 2026 às 21:15

Raro "tornado de fogo" forma-se em incêndio na zona de exclusão de Chernobyl

Os bombeiros continuam a combater um incêndio florestal na zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, alegadamente provocado pela queda de drones russos. Durante as operações, foi registada a formação de um raro "tornado de fogo", enquanto o vento forte e as altas temperaturas dificultam o combate às chamas.

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