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04 de julho de 2026 às 12:08

Que incêndios lavram em Portugal? Este é o ponto de situação dos fogos

O incêndio em Vouzela é o que mais preocupa as autoridades. Estendeu-se aos concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda.

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