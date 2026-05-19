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19 de maio de 2026 às 18:40

Putin chega a Pequim para reforçar aliança entre Rússia e China

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a Pequim para uma visita de dois dias destinada a reforçar os laços estratégicos com o homólogo chinês Xi Jinping, poucos dias após a cimeira com Donald Trump.

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