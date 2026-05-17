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17 de maio de 2026 às 15:05

Primeiro-ministro dos Países Baixos recebe homólogo indiano em Haia no arranque da visita oficial à Europa

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi recebido, este sábado, pelo primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten, em Haia, no início de uma visita europeia oficial. Os dois líderes discutiram o reforço da parceria estratégica entre os dois países, com foco em comércio, tecnologia e energia.

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