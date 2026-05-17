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17 de maio de 2026 às 20:30

Presidente e primeira-ministra de Itália visitam vítimas de atropelamento no hospital em Modena

O presidente italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, visitaram, este domingo, as vítimas do atropelamento em Modena. Os dois responsáveis estiveram no hospital onde estão internados vários feridos no acidente que aconteceu no sábado e deixou oito vítimas, quatro em estado grave.

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