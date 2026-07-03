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03 de julho de 2026 às 12:03

Porto de La Guaira transformado em morgue após sismos na Venezuela

O porto de La Guaira, na Venezuela, está a ser usado como morgue temporária para armazenar os corpos das vítimas dos sismos que abalaram o país há uma semana. Segundo as autoridades, já há mais de 2200 mortos.

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