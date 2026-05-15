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15 de maio de 2026 às 19:51

Polícia salva mãe e dois filhos de casa em chamas nos EUA

Um agente da polícia foi designado como “herói” após retirar uma mulher e os dois filhos de uma casa em chamas em Chattanooga, no Tennessee. As autoridades destacaram a ação do agente apesar de não ser treinado para combate a incêndios.

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