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04 de maio de 2026 às 18:16

Pelo menos dois mortos em atropelamento em Leipzig

Um homem atropelou várias pessoas ao invadir uma zona pedreste com o carro, esta segunda-feira, no centro de Leipzig, na Alemanha, provocando dois mortos e dois feridos graves. O suspeito foi detido no local e as autoridades já estão a investigar as circunstâncias do incidente.

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