Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de outubro de 2025 às 22:27

Paulo Rangel explica que portugueses detidos por Israel podem aceitar deportação voluntária ou ter deportação com ordem judicial

O ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que os ativistas podem aceitar a deportação voluntária ou ter uma deportação com ordem judicial, que seria mais demorada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30