Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de janeiro de 2026 às 19:23

Papa apela à paz no Irão e na Síria e reza pelo povo ucraniano

O Papa Leão XIV apelou, este domingo, ao diálogo e à paz no Irão e na Síria, alertando para as tensões persistentes que continuam a causar vítimas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente