A menina, com 13 anos na altura dos crimes, foi abusada por um irmão do namorado da mãe. O homem foi condenado a três anos e quatro meses, por abuso sexual, e a progenitora a quatro anos de prisão, por lenocínio de menores. Ambas as penas foram suspensas. Segundo o Jornal de Notícias, o homem pagava 20 euros, dinheiro que servia para comprar bebidas alcoólicas.

23.05.2019 19:22

Mãe obriga filha a manter relações sexuais a troco de 20 euros para comprar álcool











