03 de janeiro de 2026 às 15:31

Repórter SÁBADO: Milhares de euros transferidos sem autorização de contas de clientes da Abanca

Centenas de milhares de euros foram transferidos sem qualquer autorização, de contas de clientes da Abanca, antigo Eurobic. Muitos dos lesados ficaram com a conta a zeros e não conseguem reaver as poupanças que perderam. O banco garante que não há falhas no sistema bancário e rejeita acusações de burla. É uma investigação do Repórter SÁBADO para ver esta noite, pelas 22h40, no NOW.

