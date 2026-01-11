Sábado – Pense por si

11 de janeiro de 2026 às 20:38

Netanyahu elogia protestos no Irão e “heroísmo” dos cidadãos iranianos

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou, este domingo, que Israel e o resto do mundo acompanham com atenção os protestos no Irão, elogiando o que descreveu como a “tremenda coragem” dos manifestantes.

