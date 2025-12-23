Sábado – Pense por si

23 de dezembro de 2025 às 22:31

André Ventura sobe a um escadote e altera cartaz sobre ciganos

Depois de ter anunciado que vai recorrer da ordem de retirada dos cartazes que visam a comunidade cigana, André Ventura, candidato presidencial apoiado pelo Chega e presidente do partido, subiu a um escadote e alterou um dos cartazes, conforme mostrou depois nas redes sociais.

