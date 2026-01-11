Sábado – Pense por si

11 de janeiro de 2026 às 16:31

Repórter Sábado na íntegra: Militar da Força Aérea morre em acidente na base militar de Ovar

Afonso Canoa tinha 21 anos e participava na manobra de reboque de um helicóptero. O incidente aconteceu há mais de um ano. A família do militar exige saber o que realmente aconteceu e o tribunal até já condendou o Chefe de Estado Maior da Força Aérea a entregar uma certidão integral do processo interno à família, mas a ordem não foi cumprida.

