11 de janeiro de 2026 às 21:09

Marcha em Paris manifesta solidariedade com protestos no Irão

Centenas de pessoas desfilaram, este domingo, no centro da capital francesa, em apoio aos manifestantes iranianos que contestam o regime, num protesto marcado por bandeiras do Irão e de Israel.

