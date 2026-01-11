Sábado – Pense por si

11 de janeiro de 2026 às 22:55

Polícia resgata vacas de celeiro em chamas em Nova Iorque

Agentes da polícia de Lewiston, no estado norte-americano de Nova Iorque, resgataram nove vacas depois de um incêndio ter deflagrado num celeiro, esta quarta-feira. Os animais estavam presos no interior do edifício e foram retirados em segurança antes de o fogo se alastrar.

