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28 de junho de 2026 às 15:22

Irão divulga vídeo de lançamento de mísseis em resposta a ataques dos EUA

O exército iraniano divulgou, este domingo, imagens que afirma mostrar o lançamento de mísseis em resposta aos recentes ataques dos Estados Unidos contra alvos militares no país. Teerão diz ter visado instalações na região do Golfo e ameaça suspender as negociações em curso para um acordo de cessar-fogo.

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