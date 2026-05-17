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17 de maio de 2026 às 19:06

Papa Leão XIV faz gesto viral “6-7” e diverte jovens católicos no Vaticano

O Papa Leão XIV protagonizou um momento descontraído ao fazer o gesto viral “six seven” durante um encontro com jovens católicos no Vaticano, este sábado, após uma cerimónia no Palácio Apostólico.

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