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08 de maio de 2026 às 20:00

O momento em que cantoneiro de limpeza oferece presente a menina de 3 anos durante serviço

Uma menina de três anos foi surpreendida, esta quarta-feira, pelo cantoneiro de limpeza que costumava ver todas as semanas à porta de casa, no estado norte-americano de Washington. O homem ofereceu-lhe uma mochila da Hello Kitty escolhida pela própria filha, depois de os dois criarem uma amizade durante as recolhas semanais.

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