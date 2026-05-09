Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de maio de 2026 às 13:30

“Não podemos esquecer o desporto”: surfistas procuram paz entre os destroços em Gaza

Apesar da guerra e da destruição na Faixa de Gaza, vários jovens continuam a ir para o mar surfar, numa tentativa de escapar por momentos à realidade do conflito.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30