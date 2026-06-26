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26 de junho de 2026 às 09:15

Momento emotivo mostra resgate de bebé preso nos destroços de edifício após sismos na Venezuela

Imagens mostram o momento em que um bebé é retirado dos escombros após os sismos que atingiram a Venezuela, esta quarta-feira. O resgate aconteceu durante a noite, quando populares conseguiram retirar a criança e entregá-la às equipas de emergência.

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