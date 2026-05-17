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17 de maio de 2026 às 16:35

Momento em que representante britânico na Eurovisão é “adotado” por delegação da Dinamarca

Durante o ensaio geral dos júris do Festival da Eurovisão, em Viena, Sam Battle, o representante do Reino Unido, foi visto sozinho na ‘Green Room’. Imagens mostram elementos da delegação da Dinamarca a aproximarem-se para o convidar a juntar-se à sua mesa, num momento que rapidamente se tornou viral entre os fãs.

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