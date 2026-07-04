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04 de julho de 2026 às 13:15

Milhares protestam contra convenção da extrema-direita alemã em Erfurt

Várias pessoas saíram à rua em Erfurt, na Alemanha, para contestar a convenção nacional do partido de extrema-direita AfD. Alguns protestos terminaram em confrontos com a polícia, mobilizada em grande número para garantir a segurança do evento.

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